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Работодатель мобилизованного сотрудника может оформить на это место нового специалиста

  • 27/09/2022, 15:22
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что делать работодателю, который лишился сотрудника по причине частичной мобилизации
При этом должность за прежним сотрудником сохранится, и по возвращении он сможет приступить к своим обязанностям в той же организации на тех же условиях, заверяет эксперт.

Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru рассказала, как поступить работодателю, который лишился сотрудника по причине частичной мобилизации, и как при этом правильно оформить нового специалиста на временно освободившуюся должность.

Так как трудовые договоры работников, согласно Постановлению правительства, призванных по частичной мобилизации, не будут расторгнуты, а только временно приостановлены (это касается и тех, кто находился на испытательном сроке), работодатель должен подписать приказ, на основе которого бухгалтерия рассчитает сотрудника. Дополнительное соглашение оформлять не требуется, уточняет Татьяна Нечаева.

По словам эксперта, пока работник отсутствует, организация может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору, в соответствии со статьёй 59 ТК РФ.

— В срочном трудовом договоре работодатель должен прописать не только стандартные условия работы (заработная плата, место работы, должность), но и основание срочности, а также период, на который принимается сотрудник, — добавляет Нечаева. — В случае, когда новый человек принимается на место мобилизованного сотрудника, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора: «На время исполнения обязанностей сотрудника …».

Договор будет прекращен в день возращения к своим обязанностям основного сотрудника, заключила эксперт.

 

21 сентября, президент России Владимир Путин подписал Указ о частичной мобилизации в России.

Фото: pixabay.com — fancycrave1

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация работодатель работа мобилизованные сотрудники


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