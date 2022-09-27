Как общаться с коллекторами: инструкция

Разбираемся, как общаться со специалистами взыскания, чтобы решить проблему без неприятных последствий.

Банки или МФО привлекают специалистов взыскания просроченной задолженности только если клиент не возвращает долг или не вносит обязательные платежи вовремя. Но случается, что долг клиента выкупает целое коллекторское агентство, а затем взыскивает просроченную задолженность в свою пользу. Однако не стоит опасаться легальных коллекторов — их деятельность регламентирована законом. Кроме того, они также заинтересованы вместе с клиентом найти решение проблемы. Рассмотрим несколько правил общения с коллекторами.

Сначала договоритесь с кредитором

Если клиент понимает, что обстоятельства складываются против него, и поэтому человек не сможет вовремя вернуть долг, стоит заранее связаться с кредитором. Можно, например, попросить об отсрочке или попробовать реструктурировать заем — изменить сроки и суммы платежей. Иногда Банки или МФО идут навстречу должнику.

Если заемщик уже опоздал с оплатой, и представители банка или МФО звонят, чтобы выяснить причину просрочки и предупредить о штрафных санкциях, то ему стоит сразу честно рассказать о ситуации. Клиенту и кредитору выгоднее договориться “на берегу” и не привлекать специалистов взыскания.

Изучите правила

Наверное, каждый слышал жуткие истории о коллекторах, которые практиковали недобросовестные методы воздействия на должников. Однако в январе 2017 года вступил в силу ФЗ-230, который жестко ограничил их деятельность — в законе прописаны допустимые действия.

Теперь коллекторы могут обзванивать клиентов или отправлять им текстовые сообщения только с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники. Звонить разрешается не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, а сообщения можно отправлять только два раза в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц. При этом специалист взыскания просроченной задолженности обязан обозначить свое имя и название организации, интересы которой он представляет. В письменном сообщении обязательно указываются: наименование компании, имя коллектора, контактный номер телефона и напоминание о просроченной задолженности. Ее размер и структуру называть нельзя.

Общаться с родственниками клиента или третьими лицами специалисты взыскания могут только в том случае, если человек дал свое письменное согласие при оформлении займа или кредита. Однако близкие могут в любой момент отказаться от дальнейшего общения с коллектором: например, могут озвучить это желание во время телефонного звонка.

Клиент имеет право отозвать согласие на взаимодействие с третьими лицами. Для этого нужно отправить кредитору или коллекторскому агентству заявление: через нотариуса, заказным письмом по почте или лично под расписку.

Что запрещено коллекторам?

Им нельзя скрывать свой номер телефона и адрес электронной почты. Запрещается оказывать психологическое давление и тем более унижать или запугивать клиента. Не допускается давать неверную информацию о сумме долга и сроках погашения займа, об обращениях в суд или об уголовном преследовании. Специалистам взыскания также запрещено раскрывать сведения о клиенте и его долге третьим лицам, например, в интернете. Причинение вреда имуществу заёмщика также карается законом. Невыполнение агентством этих условий влечет за собой многомиллионный штраф.

Стоит напомнить: если коллекторское агентство перекупило долг, сумма долга, проценты, пени и штрафы все равно остаются прежними. Но их можно снизить, заключив новый договор уже с коллекторским агентством.

Куда жаловаться?

Если клиент считает, что его права нарушили банк или МФО, нужно отправить жалобу в Банк России через специальную форму.

Если заёмщик видит, что права нарушают коллекторы, стоит обратиться в Федеральную службу судебных приставов.

Если сотрудники взыскания угрожают жизни и здоровью клиента — это серьезный проступок, в таком случае нужно незамедлительно обращаться с заявлением в полицию.

Перед обращением в МФО обязательно убедитесь, что она имеет лицензию Банка России. Предложения компаний, чья деятельность соответствует законодательству РФ, можно посмотреть по ссылке*.

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