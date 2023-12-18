Новосибирцы назвали самые скандальные профессии 2023 года

65% новосибирцев конфликтовали с представителями различных профессий в уходящем году. Всего в опросе участвовало 1980 респондентов со всей страны. Об этом сообщает Зарплата.ру.

Лидерами по конфликтам являются: продавцы — 46%, работники колл-центров — 38%, таксисты – 35%. Менее конфликтными: работники пунктов выдачи — 14%, бухгалтеры — 13%, администраторы — 10%, официанты — 9%.

— Кроме того, по несколько процентов набрали учителя, воспитатели, работники аэропортов и ломбардов, дворники и налоговые инспекторы, — отмечается в сообщении.

Чрезвычайно напряженная работа у работников сферы услуг (62%) и розничной торговли (38%).

Причинами конфликтов становятся в большинстве своем стрессовые ситуации на работе и недовольство жизнью и работой.

А для того, чтобы скандалов не было, по мнению опрошенных, нужно просто повысить зарплату.

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