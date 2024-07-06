Александр Аксененко прокомментировал ограничения на выезд за границу для депутатов Госдумы

Сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы будут обязаны, кроме служебных командировок, согласовывать свой выезд за границу. Соответствующие изменения в федеральный закон Госдума приняла единогласно. В поправках подчеркивается, что полномочия нарушителей могут быть прекращены досрочно.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко прокомментировал эти поправки.

— Уверен, что это правильная история. Пока идёт СВО и тысячи россиян рискуют своей жизнью, мы тоже должны усиленно работать. На курорты ездить не время. Тем более на иностранные, — заявил депутат.

Он отметил, что на территории России для короткого отдыха есть много красивых и интересных мест.

— Лично сам всегда отдыхаю на Алтае. Для меня это место силы, которое меня наполняет и вдохновляет, — подчеркнул Аксененко.

Ранее редакция сообщала о том, что интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет.