Александр Аксененко прокомментировал ограничения на выезд за границу для депутатов Госдумы

Сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы будут обязаны, кроме служебных командировок, согласовывать свой выезд за границу. Соответствующие изменения в федеральный закон Госдума приняла единогласно. В поправках подчеркивается, что полномочия нарушителей могут быть прекращены досрочно.
Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко прокомментировал эти поправки.
— Уверен, что это правильная история. Пока идёт СВО и тысячи россиян рискуют своей жизнью, мы тоже должны усиленно работать. На курорты ездить не время. Тем более на иностранные, — заявил депутат.
Он отметил, что на территории России для короткого отдыха есть много красивых и интересных мест.
— Лично сам всегда отдыхаю на Алтае. Для меня это место силы, которое меня наполняет и вдохновляет, — подчеркнул Аксененко.
Ранее редакция сообщала о том, что интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет.
Фото: скрин из видео из личного телеграм-канала Александра Аксененко.
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