Тепло вернется: погода порадует жителей Новосибирска на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в Новосибирской области ожидается потепление. Зарядившие с конца августа дожди постепенно отступят из региона.
По данным погодного сервиса Gismeteo, в понедельник, 9 сентября, температура воздуха в ночные часы составит от +9 до +11 градусов, а днем в городе прогреется до +14.
Постепенно столбики термометров будут подниматься на 1-2 градуса выше ноля и к четвергу достигнут 19-градусной отметки.
При этом со вторника дожди пойдут на убыль и лишь иногда будут напоминать о себе в отдельных районах сибирской столицы и пригороде.
В последний рабочий день перед выходными ожидаются осадки, но небольшие и кратковременные. При этом температура воздуха в пятницу будет +18…+19 градусов.
Ранее редакция сообщала о дождливых выходных, которые пообещали синоптики жителям Новосибирска. Холодная погода и осадки попытаются помешать сибирякам собрать урожай на своих приусадебных участках.
Фото Оксаны Мочаловой
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