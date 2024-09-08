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Тепло вернется: погода порадует жителей Новосибирска на предстоящей неделе

  • 08/09/2024, 09:00
Автор: Ольга Кирсанова
Тепло вернется: погода порадует жителей Новосибирска на предстоящей неделе
Дожди постепенно отступят.

На предстоящей неделе в  Новосибирской области ожидается потепление. Зарядившие с конца августа дожди постепенно отступят из региона.

По данным погодного сервиса Gismeteo, в понедельник, 9 сентября, температура воздуха в ночные часы составит от +9 до +11 градусов, а днем в городе прогреется до +14.

Постепенно столбики термометров будут подниматься на 1-2 градуса выше ноля и к четвергу достигнут 19-градусной отметки.

Тепло вернется: погода порадует жителей Новосибирска на предстоящей неделе

При этом со вторника дожди пойдут на убыль и лишь иногда будут напоминать о себе в отдельных районах сибирской столицы и пригороде.

В последний рабочий день перед выходными ожидаются осадки, но небольшие и кратковременные. При этом температура воздуха в пятницу будет +18…+19 градусов.

Ранее редакция сообщала о дождливых выходных, которые пообещали синоптики жителям Новосибирска. Холодная погода и осадки попытаются помешать сибирякам собрать урожай на своих приусадебных участках.

Фото Оксаны Мочаловой

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : сентябрь погода


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