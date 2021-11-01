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OR GROUP выводит логистику в отдельное юрлицо

  • 01/11/2021, 15:36
Новости Новосибирска
В компании не исключают кооперацию с другими игроками рынка онлайн-торговли, а также привлечение инвестиций через стратегическое партнерство.

OR GROUP (ранее ГК «Обувь России»), выделяет логистические сервисы (открытие партнерских пунктов выдачи заказов) в отдельную структуру в составе группы. Для этого будет создано юридическое лицо — ООО «О2», которое будет являться 100% дочерней компанией ПАО «ОРГ», эмитента акций и головной компании группы. Решение о создании «О2», принято 29 октября 2021 года советом директоров ПАО «ОРГ», уточняется в сообщении компании.

— Мы видим большой потенциал в развитии логистических сервисов и особенно сервисов последней мили. Сейчас на базе наших магазинов мы интегрировали пункты выдачи заказов ведущих операторов, также с тремя партнерами мы сотрудничаем по размещению постаматов. Кроме того, в наших торговых точках доступны и ряд других сервисов, в частности — выдача денежных займов. Мы хотим дать дополнительный стимул развитию данного проекта, дальше совершенствовать экосистему логистических и финансовых сервисов, поэтому приняли решение выделить проект в отдельную структуру, — комментирует Антон Титов, директор OR GROUP. — Мы рассматриваем разные возможности, включая кооперацию с другими игроками рынка онлайн-торговли, привлечение инвестиций через стратегическое партнерство и самостоятельное развитие проекта в рамках группы.

OR GROUP (MOEX: ORUP) — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 7951 объектов в 316 городах России. Развитие сервисов доставки онлайн-заказов и интеграция в логистическую инфраструктуру российского рынка электронной торговли является одним из приоритетных направлений работы OR GROUP. В рамках реализации данной стратегии компания в 2018 году начала открывать партнерские пункты выдачи заказов на базе магазинов группы. На текущий момент в торговых точках компании функционируют более 3600 ПВЗ, ежемесячно OR GROUP выдает около 200 тыс. посылок. Сейчас группа сотрудничает с 19 партнерами — ведущими логистическими операторами и онлайн-ритейлерами, среди которых PickPoint, DPD, Почта России, СберЛогистика, «Цайняо», Wildberries, Яндекс.Маркет и другие.

По оценкам компании, дополнительные сервисы улучшают устойчивость бизнеса и дают дополнительный трафик в магазинах группы. Так, по итогам 9 месяцев 2021 года трафик клиентов, которые пришли за посылками, составил 16% от общего трафика торговых точек. За этот период OR GROUP доставила более 1,8 млн посылок, что в 3,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. На фоне развития рынка онлайн-торговли и увеличения числа партнеров компания планирует дальнейший рост количества выдаваемых посылок. Также проект вносит вклад в EBITDA: комиссионный доход от доставки посылок за 9 месяцев вырос в 2,5 раза год-к-году и превысил 84 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : торговля ритейл маркетплейс бизнес


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