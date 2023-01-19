Регионам рекомендовали открыть киоски с едой и одеждой перед входом в ТЦ

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил региональным властям озаботиться открытием киосков и других нестационарных объектов для продажи товаров отечественных производителей у входов в ТЦ и магазины, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

По словам Дениса Мантурова, подобная мера позволит создать необходимые условия для реализации товаров отечественных фермеров и производителей, простимулирует предпринимательскую активность и расширит возможность сбыта российской продукции.

Места у ТЦ тоже выбраны не случайным образом, именно там, по мнению главы Минпромторга, традиционно фиксируется высокий покупательский трафик. Следовательно, товары будут продаваться лучше, если именно там установить павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки.

Кроме того, Мантуров озвучил перечень предпринимателей, которым можно предоставлять места у ТЦ. В частности, речь идёт о представителях сельского хозяйства, производителях текстиля, одежды и обуви.

Несмотря на то, что документ имеет «рекомендательный характер», до 1 июля 2023 года региональные власти обязаны отчитаться о проделанной работе и приложить фотодоказательства.

Уточняется, что рекомендация вице-премьера была разослана регионам 11 января, а подлинность документа уже подтвердили в его аппарате.

Ранее редакция сообщала, что в России продолжают закрываться ТЦ.

Фото с сайта Кремля