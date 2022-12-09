В горсовете Новосибирска задумались, где взять 8 млрд на выплату по транспортной реформе

— В бюджете у нас намечается одна очень интересная нестыковка на 2025 год. В нем предусмотрены всего 2 млрд рублей на возмещение затрат, связанных с муниципальными контрактами на общественный транспорт. При этом департамент транспорта подает на комиссию городского хозяйства информацию о том, что мы должны перевести на муниципальный контракт более 100 маршрутов, стоимость транспортной работы — 16,1 млрд, прогнозируемый сбор выручки от билетов и пассажиров 5,6 млрд, — заявил на заседании комиссии по предпринимательству горсовета Новосибирска при рассмотрении поправок в бюджет 2023-2025 годов депутат Александр Бурмистров (КПРФ). — То есть дополнительная нагрузка на бюджет, это позиция департамента — 10 млрд рублей, а в бюджете прописаны 2 млрд! Вопрос: где мы возьмем 8 млрд? Это очень серьезные вещи. Главный вопрос бюджета — это обеспечение этой непонятной реформы и позиция департамента транспорта. Мы не слышим никаких понятных мыслей по этому поводу. Если они закладывают 2 млрд, хотя говорят, что нужно 10, то это означает, что департамент хочет саботировать федеральный закон и реформу? Или тут какая-то другая логика. Вопрос глобальный, и удивительно, что нет никакой ясности. Как мы будем встречать 2024-2025 годы, когда закончатся действующие договоры с перевозчиками, и мы должны будем платить эти деньги?

— Это изменение очень сильно затрагивает целую предпринимательскую отрасль в Новосибирске. Она начинает работать с ущербом для бюджета 10 млрд, — добавил он.

Депутат предложил пересчитать объем транспортной работы, так как не исключил ее завышение, а также более четко прописать, кто будет компенсировать эти суммы и в каком объеме.

Эмоциональное высказывание Бурмистрова не менее экспрессивно прокомментировал его коллега по партии, вице-спикер горсовета Антон Тыртышный.

— Насколько я знаю, нормативы Минтранса РФ, на базе которых рассчитаны все эти суммы, еще будут пересматриваться. И, скорее всего, не один раз. Не только Новосибирск находится в такой ситуации. Если Минтранс эти нормативы «подкрутит», то они могут уменьшится со временем в 2 раза, — заявил Тыртышный. — Какой смысл сейчас бежать впереди паровоза? Сколько у нас сейчас денег есть — мы отдаем муниципальному сектору. По муниципальному контракту у нас сейчас ездят троллейбусы. Коммерсантам эти деньги не отдаем. При помощи этого механизма мы сейчас решаем свои проблемы. Какие там будут нормативы, будем ли мы эти деньги отдавать коммерсантам — еще никому не известно. Сейчас все воют, и речь идет о том, что нормативы будут пересматриваться. Сейчас обсуждение этой темы несвоевременно.

Ранее редакция рассказывала о том, что бюджет дотирует пассажирские перевозки после реформы на миллиарды рублей.