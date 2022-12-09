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В горсовете Новосибирска задумались, где взять 8 млрд на выплату по транспортной реформе

  • 09/12/2022, 09:33
Автор:
общественный транспорт
Речь идет о реформе общественного транспорта и его переводе на муниципальные контракты. Пока надежда на то, что на федеральном уровне пересмотрят нормативы.

— В бюджете у нас намечается одна очень интересная нестыковка на 2025 год. В нем предусмотрены всего 2 млрд рублей на возмещение затрат, связанных с муниципальными контрактами на общественный транспорт. При этом департамент транспорта подает на комиссию городского хозяйства информацию о том, что мы должны перевести на муниципальный контракт более 100 маршрутов, стоимость транспортной работы — 16,1 млрд, прогнозируемый сбор выручки от билетов и пассажиров 5,6 млрд, — заявил на заседании комиссии по предпринимательству горсовета Новосибирска при рассмотрении поправок в бюджет 2023-2025 годов депутат Александр Бурмистров (КПРФ). — То есть дополнительная нагрузка на бюджет, это позиция департамента — 10 млрд рублей, а в бюджете прописаны 2 млрд! Вопрос: где мы возьмем 8 млрд? Это очень серьезные вещи. Главный вопрос бюджета — это обеспечение этой непонятной реформы и позиция департамента транспорта. Мы не слышим никаких понятных мыслей по этому поводу. Если они закладывают 2 млрд, хотя говорят, что нужно 10, то это означает, что департамент хочет саботировать федеральный закон и реформу? Или тут какая-то другая логика. Вопрос глобальный, и удивительно, что нет никакой ясности. Как мы будем встречать 2024-2025 годы, когда закончатся действующие договоры с перевозчиками, и мы должны будем платить эти деньги?

перевода транспорта на муниципальный контракт

Новосибирску может не хватить денег для перевода транспорта на муниципальный контракт

Депутат предложил пересчитать объем транспортной работы, так как не исключил ее завышение, а также более четко прописать, кто будет компенсировать эти суммы и в каком объеме.

— Это изменение очень сильно затрагивает целую предпринимательскую отрасль в Новосибирске. Она начинает работать с ущербом для бюджета 10 млрд, — добавил он.

Эмоциональное высказывание Бурмистрова не менее экспрессивно прокомментировал его коллега по партии, вице-спикер горсовета Антон Тыртышный.

— Насколько я знаю, нормативы Минтранса РФ, на базе которых рассчитаны все эти суммы, еще будут пересматриваться. И, скорее всего, не один раз. Не только Новосибирск находится в такой ситуации. Если Минтранс эти нормативы «подкрутит», то они могут уменьшится со временем в 2 раза, — заявил Тыртышный. — Какой смысл сейчас бежать впереди паровоза? Сколько у нас сейчас денег есть — мы отдаем муниципальному сектору. По муниципальному контракту у нас сейчас ездят троллейбусы. Коммерсантам эти деньги не отдаем. При помощи этого механизма мы сейчас решаем свои проблемы. Какие там будут нормативы, будем ли мы эти деньги отдавать коммерсантам — еще никому не известно. Сейчас все воют, и речь идет о том, что нормативы будут пересматриваться. Сейчас обсуждение этой темы несвоевременно.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что бюджет дотирует пассажирские перевозки после реформы на миллиарды рублей. 

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортная реформа общественный транспорт муниципальный контракт


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