«Расцветай на Красном»: квартиры в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

Дом №8 подойдет тем, кто 25-этажным новостройкам предпочтет более камерную и уютную атмосферу. В квартирографии этого жилого объекта предусмотрены семейные форматы квартир и совсем нет студий. В ассортиментной линейке дома №8 на выбор представлены компактные 1-комнатные квартиры площадью от 36 кв.м., функциональные 2-комнатные от 54 кв.м и просторные 3-комнатные студии от 63 кв.м.

В ЖК «Расцветай на Красном» учтены все детали для комфортного проживания. Закрытая придомовая территория, двор без машин, бесшумные лифты и колясочные помещения.

Жилой комплекс класса «комфорт+» расположен в тихом центре Новосибирска, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» и площади Калинина — крупнейшей транспортной и инфраструктурной развязки города.

ЖК «Расцветай на Красном» — один из масштабных и амбициозных проектов известного новосибирского застройщика. Жилой комплекс возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию. Размер кредитной линии составил более 9 млрд рублей.

Подробную информацию ЖК «Расцветай на Красном» можно узнать по телефону +7 (383) 255-88-22.

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Застройщик: ООО «СЗ «Сибсервис». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф