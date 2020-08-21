База «ПТК-30» продана с торгов крупному застройщику

По сообщению арбитражного управляющего ЗАО «База ПТК-30» Бориса Кладова, имущество компании продано с торгов. Речь идет о нежилом здании площадью 968 кв метров, административно-бытовом трехэтажном корпусе площадью 1311 кв метров, гаражах — 1230 кв метров, а также праве аренды земельного участка площадью 27196 кв метров с разрешенным использованием «для обслуживания производственной базы». Все объекты расположены на ул Залесского.

Покупателем имущества выступило ООО «Импульс». Итоговая цена продажи составила 91 млн рублей. Судя по данным открытых источников, предприятие создано в июне 2020 года. Осуществляет деятельность заказчика- застройщика, генерального подрядчика. Руководителем является Екатерина Фурсова. Учредитель — ООО «Расцветай-Инвест».



Напомним, ЗАО «База ПТК-30» было создано в 2010 году, уставной капитал — 12,6 тысячи рублей. Занималось арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Основным собственником был Владимир Коновалов (7,6 тысячи рублей). Решением Арбитражного суда Новосибирской области в отношении ЗАО «База ПТК-30» в январе 2019 года открыто конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов компании составляла 830 млн рублей. В ноябре 2019 года конкурсный управляющий выставлял базу на продажу по цене 137 млн рублей.

По версии «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ), ГК «Расцветай» входит в рейтинг крупнейших застройщиков Новосибирской области. Группа ведет строительство 164,9 тыс. м² жилья. В июле 2020 года ГК «Расцветай» заняла первое место в Общероссийском рейтинге ЕРЗ по объему текущего строительства в Новосибирской области.

Изображение: скрин –шот со страницы карты 2ГИС