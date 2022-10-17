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«Расцветай на Зорге»: для влюбленных в левобережье

  • 17/10/2022, 16:29
новостройки в Новосибирске
Группа компаний «Расцветай» открывает продажи в проекте комплексного освоения территории, расположенном на левом берегу Новосибирска, в Кировском районе — «Расцветай на Зорге». Стоимость квартир в новом проекте ГК «Расцветай» — от 2,95 млн рублей.

С каждым годом левый берег Новосибирска становится все комфортнее и привлекательнее для жизни. Развитая транспортная инфраструктура, большое количество торговых комплексов, детских садов, школ и медицинских центров, парков, зеленых зон и близость к Оби — преимущества левобережья.

Квартал «Расцветай на Зорге», расположенный в Кировском районе, — выверенное сочетание всех плюсов левого берега. Камерная внутриквартальная атмосфера, развитая социальная и транспортная инфраструктура локации делают «Расцветай на Зорге» комфортным и для молодых людей, и для семей с детьми.

В двух минутах — остановка общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», три среднеобразовательных школы, пять детских садов и семь супермаркетов. В пятнадцати минутах на автомобиле — выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска — Бугринский мост, соединяющий Кировский, Первомайский и Октябрьский районы. В двадцати минутах езды от «Расцветай на Зорге» — станция метро «Площадь Маркса» — центр новосибирского левобережья. Жителям «Расцветай на Зорге» летний отдых за городом не придется планировать заранее: всего тридцать минут по Советскому шоссе на машине — и вы в одном из живописных мест Новосибирской области — на Обском водохранилище. Побережье Обского моря — это оборудованные пляжи, современные базы отдыха и места для активного времяпрепровождения.

В десяти минутах ходьбы находится одна из достопримечательностей Кировского района — Затулинский дисперсный парк. Эта локация по красоте и благоустройству не уступает Михайловской набережной. Дисперсный парк — комплекс небольших парков, скверов, культурных и спортивных объектов, расположенных внутри жилых кварталов. Они связаны между собой пешеходными дорожками вдоль улиц. В парке установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым прогулки здесь будут комфортными и безопасными.

Кроме того, преимущество нового квартала — уютное пространство с безопасными дворами, спортивными площадками и детскими зонами.

В «Расцветай на Зорге» представлена широкая ассортиментная линейка студий, одно- и двухкомнатных квартир с рациональными планировками без лишних квадратных метров, которые можно зонировать по своему вкусу.

новостройки НовосибирскЦентр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль,

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость в Новосибирске надежный застройщик


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