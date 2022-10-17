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Как родители оценили качество питания школьников в Новосибирске

  • 17/10/2022, 16:39
Школьное питание
7% поставили столовой «двойку», а 2% — «единицу».

Сервис по поиску работы SuperJob предложил родителям школьников из Новосибирска оценить качество питания в столовых образовательных учреждений.

— Мнения родителей разделились: вкус и качество блюд в школьной столовой 27% родителей оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, еще 29% — на «четверку». В некоторых регионах действует система дегустаций продукции школьных буфетов представителями родительской общественности, большинство же матерей и отцов ориентируются на отзывы детей: «Очень многое ребенок не ест, то бульон недосолен, то борщ состоит из свеклы и картофеля»; «Питание больше похоже на сухой паек: хлопья с молоком, пельмени, которые есть невозможно», — сообщили в пресс-службе компании. — В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета убеждены 10%: «Питание хорошее, нам нравится»; «Сужу по словам ребенка». 7% поставили столовой «двойку», а 2% и вовсе «единицу». «Однажды сын пришел и сказал: мама, неужели, можно так плохо приготовить борщ!» — комментируют родители. Еще 14% сообщили, что их ребенок по различным причинам не ест в школе.

Средняя оценка школьной еды составила 3,7 балла из 5. Матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,4 и 3,6 балла соответственно). Время проведения опроса: 10—14 октября 2022 года

Напомним, себестоимость школьного горячего питания для всех категорий детей в школах Новосибирска в этом году выросла с 65 до 70 руб. на ребёнка в день. Одновременно, как отмечали в мэрии, вырос список школьников, подпадающих под льготные категории.  По информации правительства Новосибирской области, всего на территории региона насчитывается более 100 тысяч школьников из льготных категорий, а сумма дополнительного финансирования на выравнивание стоимости школьного питания составляет в текущем году более 200 млн руб.

 

Ранее редакция сообщала, что в Сибири чаще всего родители жалуются на качество школьного питания. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Образование Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Школьное питание


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