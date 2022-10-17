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Под арест взяты еще трое предполагаемых организаторов взрыва Крымского моста

  • 17/10/2022, 16:23
взрыв на Крымском мосту
13 октября были задержаны пятеро подозреваемых.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест троих граждан РФ — Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых — обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщил «Интерфакс».

— Постановлением суда в отношении Былина, Антипова и Тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года, — сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

В пресс-службе также пояснили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Все трое являются  гражданами РФ.

Ранее 13 октября суд в Крыму арестовал пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна. В отношении подозреваемых также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря.

Напомним, 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте. По версии следствия, «организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура».

Взрывное устройство, как утверждает следствие, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и доставлено в Крым из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

Фото из Телеграмм-канала губернатора Республики Крым Сергея Аксенова

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Рубрики :

Регионы: Россия Крым

Теги : спецоперация взрыв на Крымском мосту


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