Почти 50 гаражей снесут в Дзержинском районе Новосибирска

Завтра, 4 июля, в Дзержинском районе будут демонтированы гаражи, которые расположены в зоне теплотрассы.

— Недалеко от многоквартирных домов по адресу: Гусинобродское шоссе, 13 проходит тепловая трасса, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

На территории, которая прилегает к теплосетям, размещено 47 металлических гаражей.

По сообщению мэрии, они установлены в охранной зоне тепловых сетей и должны быть демонтированы.

Ранее редакция сообщала о том, что опасное здание в Новосибирске снесли после вмешательства приставов. Обрушение «заброшки» на улице Владимировской могло закончиться трагически.