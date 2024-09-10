Расписание автобусов изменено в городе под Новосибирском

В Новосибирской области по требованию прокуратуры было изменено расписание городского автобуса, чтобы обеспечить транспортную доступность для населения.

В Каргатском районе прокуратурой в ходе проверки было установлено, что администрация не обеспечивала доступность транспорта между окраиной и центром города утром.

– Жители не успевали на работу, в школы из-за действующего расписания рейсов, которые отправлялись с 8:00 утра, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В связи с этим с 10 сентября был запущен дополнительный утренний рейс, который отправляется в 7:00. Это позволило восстановить права граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирска вводятся ограничения движения транспорта.