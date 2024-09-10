Чиновницу из Минстроя арестовали по обвинению в получении взятки в Новосибирске

В Новосибирске избрали меру пресечения начальнику контрактного отдела регионального Министерства строительства. Ольгу Колмакову обвиняют в получении взятки от компании «ЛикСтрой». За новенький iPhone 14 и пластиковые окна женщина помогла оформить конкурсные документы компании-протеже.

О задержании чиновницы стало известно в понедельник, 9 сентября. По данным следствия, в период 2022-2024 годы Колмакова получала от руководителя строительной компании в качестве взятки имущество, а также услуги имущественного характера. Денежные средства предназначались за ускоренное рассмотрение конкурсной документации этой коммерческой организации и лоббирование интересов этой компании при принятии решений ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» в сфере строительства.

— За помощь в оформлении конкурсных документов и продвижение фирмы в аукционах чиновница получила новенький iPhone 14 и пластиковые окна в своем семейном гнездышке, — рассказал Infopro54 источник в органах власти.

Колмаковой было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом». В суд с ходатайством выступил следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Новосибирской области.

— Постановлением суда в отношении Колмаковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 9 ноября 2024 года, — сообщили в Центральном районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении бывшего начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело. Следствие полагает, что Витухин не принял меры по расторжению договора с ООО «Объединение 24», хотя концессионер не исполнял взятые на себя обязательства по ремонту муниципальных бань. В итоге бюджету города был нанесен ущерб в размере 28 млн рублей.