Суд отказался прекращать дело экс-директора «Кудряшровское»

Колыванский районный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела по факту уничтожения или повреждения лесных насаждений, которое ранее было возбуждено в отношении экс-директора ОАО «Кудряшовское» Владимира Гаврилова. Рассмотрение уголовного дела продолжится по существу в конце сентября.

Напомним, дело в отношении Гаврилова поступило Колыванский районный суд в апреле 2023 года. Согласно заключению обвинения, в результате действий подсудимого, компания причинила вред земельным участкам навозом на сумму 1,78 млрд рублей, лесным насаждениям — на 3,1 млн рублей, поверхностным водам реки Амба на сумму 1,1 млрд рублей. Ущерб от гибели водных биоресурсов составил 119 млн рублей. В июне 2024 года уголовное дело в отношении Владимира Гаврилова было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку вышеуказанные преступления относятся к преступлениям небольшой тяжести. Экс-топ-менеджер возместил ущерб, причиненный лесным насаждениям в полном объеме. Ущерб за него погасил гражданский ответчик АО «Кудряшовское», напоминает пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области. Прокуратура была против этого решения.

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