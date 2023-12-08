Рассказываем, где можно покататься на сноуборде и лыжах в Новосибирске

В Новосибирске уже открылись некоторые горнолыжные трассы.

Так трасса «Альбатрос» с горкой в 300 метров на улице Выборная работает в будние дни. Однако в комплекс «Горский» можно попасть только по предварительной аккредитации. На комплексе базируется Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду.

Также уже состоялось открытие Южного склона на горнолыжном комплексе «Ключи» в Аккадемгородке.

Стоит отметить, что открытие трассы до 500 метров «Иня» на Ключ-Камышенском плато еще не названа. Пока идет подготовка к открытию. В этом комплексе три трассы протяжённостью от 100 до 600 метров, разной сложности.

В этом году горнолыжный комплекс «Юрманка» планирует работать по полной. Открытие сезона на этой трассе произойдет 16 декабря. Напомним, что на горе шесть трасс с различной сложностью и протяженностью от 360 до 960 метров.

Ранее редакция сообщала о том, что восемь горнолыжных комплексов откроется в 2023 году в Новосибирске.