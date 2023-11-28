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Восемь горнолыжных комплексов откроется в 2023 году в Новосибирске

  • 28/11/2023, 15:20
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Восемь горнолыжных комплексов откроется в 2023 году в Новосибирске
В том числе закрытая в прошлом году «Юрманка».

В этом году в Новосибирской области будут работать 8 горнолыжных комплексов. Об этом замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова сообщила на пресс-конференции. Они расположены как на территории области, так и города:

  • Горнолыжный комплекс «Ключи», Ключи ГК,
  • Горнолыжный комплекс «Горный», Тогучинский район, рабочий поселок Горный,
  • Горнолыжный комплекс «Пихтовый гребень», Тогучинский район, поселок Нечаевский. Впрочем, в сообщении от 2 ноября в группе ГЛК «ВКонтакте» сообщается, что «сезона 2023-2024 не будет. База закрыта на реконструкцию». Ранее в Минэкономразвития поясняли, что ГЛК «Пихтовый гребень» получил грант на модернизацию.
  • Спортивно- оздоровительный комплекс «Альбатрос», Новосибирск, ул., Выборная,
  • Сноуборд-парк «Горский», Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
  • Горнолыжный клуб «Корел-Иня», Новосибирск, Ключ-Камышенское плато,
  • Горнолыжный комплекс, парк отдыха «Кольцово», Новосибирск, проспект академика Сандахчиева,

— Это небольшие горнолыжные спуски, но они полезны, так как это предварительный этап для подготовки к большим горам Сочи и Шерегеша, — уверена Анна Павлова.

На горно-лыжном курорте «Юрманка» обновляют канатную дорогу

На горно-лыжном курорте Юрманка обновляют канатную дорогу

По ее словам, в этом году также начнет работать ГЛК «Юрманка» (д. Верх-Ики, Маслянинский район).

— В этом нас заверили собственники, они сообщили, что курорт снова начнет функционировать. У них была некоторая пауза, когда они находились в поиске инвестора,  но сейчас принято решение об открытии, — говорит замминистра. — Мы пока не знаем, какая инфраструктура будет работать в «Юрманке». Скорее всего, она будет представлена в том же виде, что и ранее. Возможно, инвестор планирует заработать в этом году и далее уже проводить обновление.

Судя по группе «Юрманки» «ВКонтакте», ГЛК набирает персонал на сезон 2023-2024. Разрешения на эксплуатацию трасс и подъемников уже получены. Сроки открытия сезона в группе пока не комментируют, отмечая, что ждут необходимого снежного покрова.

Снежного покрова ждут и другие горнолыжные комплексы в Новосибирске. В группах некоторых ГЛК сообщается, что старт сезона намечен на первые выходные декабря. Цены на услуги в области варьируются и доходят до 1000 рублей за день в будни. В выходные дни 2-3 часа стоят до 1500 рублей. Абонементы на сезон на подъемник — до 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что лыжную трассу длиной 5 км организуют в Левобережье Новосибирска. 

Фото из группы Горнолыжного комплекса «Юрманка» «ВКонтакте»

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Рубрики : Бизнес Туризм Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Горнолыжные комплексы в Новосибирске Анна Павлова


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