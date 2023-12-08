Домашние кошки могут стать причиной возникновения шизофрении у хозяев

Ученые из университета Квинсленда в Австралии провели анализ данных из 11 стран, опубликованных за последние 44 года, благодаря которому им удалось установить, что люди, которые тесно контактируют с кошками, как минимум в два раза увеличивают риск развития психического расстройства. Причина в паразите, который передаётся от кошек к человеку. Имя ему Toxoplasma gondii и заражать человека он способен посредством укуса. Далее он проникает в мозг, тем самым нарушая его работу.

Учёные отмечают, что не нужно пугаться и тут же избавляться от домашних любимцев, стоит лишь соблюдать личную гигиену и регулярно обследоваться.

Кроме того, есть предпосылки полагать, что в дальнейшем исследование поможет разработать новые методы лечения шизофрении.

Ранее редакция сообщала, что ученые назвали напитки, которые способны повышать риск развития деменции.