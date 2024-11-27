Рассказываем, как восстановить ПТС на машину и что для этого нужно

Многие автовладельцы сталкивались с таким явлением, как утрата ПТС на машину. При потере паспорта технического средства можно получить дубликат. Однако в восстановлении документа могут и отказать по ряду причин. Например, если машина находится в розыске.

Перед тем как восстанавливать ПТС, нужно собрать ряд документов:

Заявление о постановке на регистрационный учет.

Паспорт гражданина.

Документы, подтверждающие факт владения.

Свидетельство о регистрации.

Квитанции об уплате пошлин.

Документы на восстановление ПТС можно подать через портал Госуслуг, отделение ГИБДД или районный МФЦ.

Восстановление через Госавтоинспекцию.

В ближайшем МРЭО нужно написать заявление о замене ПТС, объяснить в связи с чем производится замена, оплатить пошлину (800 рублей) за выдачу дубликата ПТС и новое свидетельство о регистрации транспортного средства (500 рублей). Эти документы передаются сотруднику ГАИ. Если вопросов не возникнет, то дубликат ПТС выдадут в этот же день. Если вопросы появятся, то машину придется показывать криминалистам, а это увеличивает срок рассмотрения заявления.

Кстати, на прием в МРЭО можно записаться через Госуслуги, чтобы не сидеть в очереди.

Восстановление через МФЦ.

В МФЦ можно записаться на прием в МРЭО и далее повторяется алгоритм действий, указанный ранее.

Третий и самый прогрессивный способ — сайт Госуслуг.

На главной странице в разделе «Авто, права, транспорт» выберите опцию «Регистрация транспортных средств».

В открывшейся вкладке нужно выбрать пункт «Утеря документов или изменения данных ТС», а затем «Получение ПТС, СТС или регистрационных знаков взамен утраченных или непригодных для использования».

После остается только следовать инструкциям электронного помощника.

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