Рассказываем, как восстановить ПТС на машину и что для этого нужно

Многие автовладельцы сталкивались с таким явлением, как утрата ПТС на машину. При потере паспорта технического средства можно получить дубликат. Однако в восстановлении документа могут и отказать по ряду причин. Например, если машина находится в розыске.
Перед тем как восстанавливать ПТС, нужно собрать ряд документов:
Документы на восстановление ПТС можно подать через портал Госуслуг, отделение ГИБДД или районный МФЦ.
Восстановление через Госавтоинспекцию.
В ближайшем МРЭО нужно написать заявление о замене ПТС, объяснить в связи с чем производится замена, оплатить пошлину (800 рублей) за выдачу дубликата ПТС и новое свидетельство о регистрации транспортного средства (500 рублей). Эти документы передаются сотруднику ГАИ. Если вопросов не возникнет, то дубликат ПТС выдадут в этот же день. Если вопросы появятся, то машину придется показывать криминалистам, а это увеличивает срок рассмотрения заявления.
Кстати, на прием в МРЭО можно записаться через Госуслуги, чтобы не сидеть в очереди.
Восстановление через МФЦ.
В МФЦ можно записаться на прием в МРЭО и далее повторяется алгоритм действий, указанный ранее.
Третий и самый прогрессивный способ — сайт Госуслуг.
На главной странице в разделе «Авто, права, транспорт» выберите опцию «Регистрация транспортных средств».
В открывшейся вкладке нужно выбрать пункт «Утеря документов или изменения данных ТС», а затем «Получение ПТС, СТС или регистрационных знаков взамен утраченных или непригодных для использования».
После остается только следовать инструкциям электронного помощника.
Ранее редакция сообщала о том, что с водителей не будут требовать полис ОСАГО при регистрации авто.
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