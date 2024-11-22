С водителей не будут требовать полис ОСАГО при регистрации авто

Министерство внутренних дел РФ внесло изменения в административный регламент, касающийся регистрации транспортных средств. Согласно информации, на сайте правовых актов, отменена норма, обязывающая водителей предъявлять полис ОСАГО при регистрации авто. Норма должна заработать с 1 марта 2025 года.

Также, как указано в документе, в новой редакции появилось требование о том, что, если водитель хочет восстановить утраченные документы на автомобиль, который был выпущен до 1993 года, ему придётся пройти техосмотр. После осмотра будет выдан паспорт транспортного средства (ПТС).

Кроме того, закон предусматривает возможность прекращения учёта автомобиля сразу после заключения договора купли-продажи, без необходимости дожидаться окончания десятидневного срока.

Напомним, ожидается, что с 1 марта 2025 года наличие полиса ОСАГО у водителей начнут проверять камеры фотовидеофиксации. Они будут считывать все госномера проезжающих автомобилей. Полученные данные будут согласовываться с базой системы страхования по ОСАГО. Руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков ранее в комментарии Infopro54 отмечал, что около 30% новосибирских водителей сейчас выезжают на дороги без полиса ОСАГО.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость ОСАГО для водителей Новосибирска одна из самых высоких в России. Регион с 2016 года входит в «красный пояс» по мошенничеству.