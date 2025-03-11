Суд обязал Минобороны восстановить здания в Военном городке Новосибирска

Пресненский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому Министерство обороны Российской Федерации должно законсервировать и восстановить семь объектов, расположенных на территории Военного городка в Новосибирске.

В частности, это касается объектов под номерами 16, 17, 23, 28, 69, 70 и 71. Мотивированное решение суда было опубликовано в конце февраля.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области направила в Пресненский районный суд Москвы иск к Министерству обороны России с требованием обязать ответчика выполнить свои обязательства по сохранению культурного наследия.

В документах указано, что в 2018 и 2019 годах были проведены обследования зданий на территории Военного городка.

—Министерством обороны Российской Федерации <…> не исполнены обязательства в части осуществления мер, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности указанных объектов культурного наследия, что, в свою очередь, привело к бесхозяйственному содержанию объектов культурного наследия, что оказало существенный вред, причиненный объектам культурного наследия и может привести к их утрате, — пришел к выводу суд.

Ранее редакция сообщала о том, что исторические здания Военного городка разбирают на кирпичи в Новосибирске. Из этого необычного строительного материала строят гаражи.