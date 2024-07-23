Владельцы АЗС объяснили причины подорожания бензина в Новосибирской области

В Новосибирской области стремительно растут цены на бензин. Увеличение цен на топливо продолжается уже несколько месяцев: только за июль стоимость литра АИ-92 поднялась на 1 рубль.

Владельцы АЗС называют происходящее неизбежным и напоминают, что Новосибирская область остается регионом с одними из самых низких цен на бензин и дизель.

— Все видят, что идет рост цен на товарно-сырьевой бирже. Особенно дорожает 95-й бензин. Закупочные цены увеличиваются, и заправки тоже вынуждены переписывать ценники. Стоит отметить, если цены в оптовом сегменте формируют по рыночным законам, то в рознице ситуация иная. На заправке цена может подняться на уровень официальной инфляции. Выше — нет. Сейчас до этого уровня остается совсем немного, — сообщил BFM-Новосибирск совладелец одной из новосибирских сетей АЗС Геннадий Панкеев.

По данным Новосибирскстата, на 13 июля средние цены на топливо на новосибирских АЗС за литр выглядят так: дизель – 68,25 рублей, бензин АИ-92 – 51,18 рубль, бензин АИ-95 – 54,93 рубля, бензин АИ-98 – 69,81 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область заняла пятое место в рейтинге регионов с самым дешевым бензином. Такие данные привело исследовательское агентство «ПромРейтинг», ссылаясь на данные Росстата. Средняя цена литра автомобильного топлива в регионе составила в апреле 51,80 рублей.