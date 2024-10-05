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Новосибирская область заняла семь призовых мест в «Экспортере года — 2024»

  • 05/10/2024, 14:31
Новосибирская область заняла семь призовых мест в «Экспортере года - 2024»
Два из них получил «Новосибирскхлебопродукт».

Новосибирская область заняла первое место среди регионов-поставщиков по итогам федерального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года — 2024». Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

— Новосибирские компании заняли 7 призовых мест. Второе место по экспортным рекордам разделили Московская область и Краснодарский край (по 5 призовых мест). Третье место досталось Алтайскому краю — 4 призовых места, — отметили в центре.

По данным РЭЦ, на конкурс было подано почти 1,7 тыс. заявок. За звание лучших экспортеров России боролись победители окружного этапа из 8 округов — всего 142 номинанта из 43 регионов.

Сразу в двух номинациях в число лидеров попала компания «Новосибирскхлебпродукт». Она стала второй среди крупного бизнеса в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» и третьей в номинации «Новая география». Компания экспортирует зерновые и масличные культуры, кормовую продукцию, хлебопекарную и кормовую муку. Напомним, в этом году компания впервые вышла на рынок Египта и поставила 9000 тонн пшеницы.  Также компания вышла на рынок Индии — поставила на экспорт 9000 тонн гороха.

В номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия третье место заняла Новосибирская компания ООО «Новокузнецкий мелькомбинат». Она также экспортирует пшеничную муку.

Третье место в номинации «Ответственный экспортер ESG» среди малого и среднего бизнеса досталось компании ООО ТК «СибТрейд», экспортирующей химическую продукцию и лабораторное оборудование.

Лучшей женщиной-экспортером России стала Ксения Митюк, учредитель компании-экспортера зерна ООО «СЗК Новосибирск», а директор компании Валерия Мухачева стала второй в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер».

Напомним, всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Присуждение премии осуществляется ежегодно по результатам Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Ранее редакция сообщала о том, что экспортеры Сибири просят создать бондовые зоны для переработки сельхозпродукции

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспортер года экспорт сельхозпродукции


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