86 многоквартирных домов в Новосибирске переведут на природный газ

— Мэрии Новосибирска предложен первый перечень из 86 многоквартирных домов, которые переведут с сжиженного на более безопасный природный газ. Заявка по очередности и размеров финансирования этих работ сейчас прорабатывается в министерстве, — сообщил на оперативном заседании в правительстве министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

Он напомним, что в марте 2023 года правительство региона выступило с рядом инициатив, в том числе по внесению изменений в законодательные акты по повышению уровня безопасности систем газоснабжения многоквартирных жилых домов.

— С 1 сентября котельные внутри дома могут обслуживать исключительно специализированные газовые организации, —добавил Архипов.

Напомним, в феврале этого года в Новосибирска в доме по ул Линейной произошел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, дом был разрушен и к настоящему моменту полностью снесен.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев ранее сообщал, что в Новосибирске зарегистрировано 322 многоквартирных дома, которые подключены к групповым установкам сжиженного газа. Он пояснял, что в Новосибирске с 2018 года на природный газ переведено всего 13 домов, и предлагал включить работы по переводу домов с жидкого на природный газ либо электричество в программу капремонта. При этом чиновник предупреждал, что возможностей муниципалитета для финансирования этой работы не хватит.

Ранее редакция сообщала, что из-за повреждения фундамента в жилом доме в Новосибирске отключили газ.