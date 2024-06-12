Земли для набережной зарезервированы около Димитровского моста в Новосибирске

В Новосибирске мэрия объявила о резервировании земель под набережную, которая будет пролегать от Димитровского моста до Заельцовского бора. На этих участках запрещено строительство капитальных объектов.

Соответствующее постановление было подписано мэром Максимом Кудрявцевым. Планируется, что зелёная зона будет проходить вдоль всего берега Оби. Резервирование земель будет действовать в течение трёх лет.

Набережную собираются благоустроить под планируемым новым метромостом и дорогой, которая также войдёт в эту территорию. Общая площадь зарезервированных участков составляет более 29 тысяч квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Инюшенском бору Новосибирска обновят только зелёные насаждения.