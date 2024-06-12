Рекламодателям

Земли для набережной зарезервированы около Димитровского моста в Новосибирске

  • 12/06/2024, 13:10
Автор: Артем Рязанов
Земли для набережной зарезервированы около Димитровского моста в Новосибирске
Администрация зарезервировала участки площадью 29 тысяч квадратных метров.

В Новосибирске мэрия объявила о резервировании земель под набережную, которая будет пролегать от Димитровского моста до Заельцовского бора. На этих участках запрещено строительство капитальных объектов.

Соответствующее постановление было подписано мэром Максимом Кудрявцевым. Планируется, что зелёная зона будет проходить вдоль всего берега Оби. Резервирование земель будет действовать в течение трёх лет.

Набережную собираются благоустроить под планируемым новым метромостом и дорогой, которая также войдёт в эту территорию. Общая площадь зарезервированных участков составляет более 29 тысяч квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Инюшенском бору Новосибирска обновят только зелёные насаждения.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik.

400

Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : набережная Земля


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Карпекин, президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП)

Сергей Карпекин: Аудиторов нужно приравнять по статусу и ответственности к нотариусам

Это позволит снять риски недобросовестной конкуренции и уйти от махинаций с аудитом финансовой отчетности компаний.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Эксперт оценил, насколько девелоперам Новосибирска хватит «финансовой подушки»
12/06/24 16:30
Бизнес Власть Недвижимость
Летевший из Новосибирска самолет не смог сесть из-за собаки
12/06/24 16:26
Происшествия
Сарафан для Бузовой: необычный подарок подготовил для певицы житель Новосибирска
12/06/24 15:56
Общество
Мэрия перенесет остановку и изменит маршрут движения транспорта в Ленинском районе Новосибирска
12/06/24 15:23
Город
«Они стали осторожнее»: из-за участившихся облав мигранты изменили свое поведение в Новосибирске
12/06/24 15:00
Общество
Стало известно какие рекламные площадки используют новосибирские предприниматели
12/06/24 14:40
Бизнес
В лагерях Новосибирской области отдыхают более 70 тысяч детей
12/06/24 14:00
Общество
У застройщиков Новосибирска зависло более 24 тысяч непроданных квартир
12/06/24 13:30
Бизнес Недвижимость
Земли для набережной зарезервированы около Димитровского моста в Новосибирске
12/06/24 13:10
Город
«Расставляем мебель по этажам»: глава облбольницы Новосибирска о строительстве детской клинической больницы
12/06/24 12:03
Бизнес Власть
17 автоаварий с самокатами произошло за два месяца в Новосибирске
12/06/24 11:54
Право&Порядок
Застройщики Новосибирской области в мае начали строить 30 многоквартирных домов
12/06/24 11:04
Бизнес Недвижимость
В Военном городке Новосибирска загорелось здание
12/06/24 10:54
Происшествия
Повторный аукцион объявлен на строительство станции водозабора в Каргате Новосибирской области
12/06/24 10:04
Экономика
Более 13 млн рублей требует с концессионера поликлиник Минздрав Новосибирской области
12/06/24 9:00
Бизнес Власть
«Я думал, что нас начали бомбить»: в дом новосибирца залетела шаровая молния и едва не убила всю семью
11/06/24 18:19
Происшествия
Режим повышенной готовности будет введен в Новосибирске из-за провала на Большевистской
11/06/24 18:10
Город Общество
Хищение топлива выявили на АЗС с постоплатой в Новосибирске
11/06/24 18:08
Бизнес Право&Порядок
Четыре района останутся без горячей воды в Новосибирске
11/06/24 17:40
Город
Почти на 50% отремонтирован Октябрьский мост в Новосибирске
11/06/24 17:19
Город Общество
Популярное
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Новости компаний
Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне Сбера на ВДНХ
11/06/24 11:33
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций
11/06/24 9:00
Цифровой путь в будущее России. Генеральный партнер проекта ПАО «Ростелеком» представляет номинацию «Цифровая Сибирь»
10/06/24 13:33
Три популярных тарифа обслуживания счёта среди сибирских предпринимателей
10/06/24 11:54
Клиенты Банка Уралсиб получили доход 10,24% по стратегии «Интер РАО. Энергия будущего» от «Инлайф страхование жизни»
10/06/24 10:37
Сбербанк анонсировал расширение «Семейной ипотеки»
8/06/24 8:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска