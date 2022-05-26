На территории Областной больницы сформируют кластер детской медицины

В ближайшее время на территории ГНОКБ планируется построить детский корпус, рассчитанный на 254 койки. В него будет переведён детский хирургический стационар, там же разместится детская консультативная поликлиника. Об этом главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов сообщил во время визита в больницу делегации Совета Федерации ФС РФ.

— Корпус будет построен с учётом рекомендаций специалистов Национального центра имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России. С его постройкой, по сути, будет создан полноценный детский медицинский кластер, — подчеркнул Юданов.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко отметил, что верхняя палата российского парламента поддержит проект строительства и оборудования детского корпуса облбольницы.

Напомним, что в центре внимания сенаторов, работающих 26-27 мая в Новосибирской области — исполнение постановления Совета Федерации №666 «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области».

В пресс-службе правительства региона также сообщили, что в планах перинатального центра Новосибирской областной клинической больницы оснащение ещё трёх индивидуальных родильных залов, приобретение дополнительного медоборудования, совершенствование дистанционного акушерского консультирования и хирургической коррекции врождённых пороков развития новорождённых. По итогам прошлого года количество родов в центре уже увеличилось в два раза. В планах на 2022 год — нарастить объёмы медпомощи до 5 тысяч родов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам предложили создать универсальную модель оказания помощи людям с рассеянным склерозом.