Растерзанного собакой королевского питона спасли врачи в Новосибирске

На операционный стол к новосибирским ветеринарным хирургам попал королевский питон по кличке Булочка, на чьём теле буквально не было живого места. Рептилия серьёзно пострадала после нападения собаки.

Владелец змеи пояснил врачам, что непоседа Булочка сбежала из террариума и попала в зубы другому домашнему питомцу.

В клинике отметили, что у пациента имелись множественные кусанные раны, обнажение рёбер и частичное отсутствие мышц спины и кожи. По счастливой случайности, жизненно важные кровеносные сосуды не были задеты.

— Была проведена санация ран, удалено оголённое ребро и наложены швы. Пациента в тот же день выписали домой с рекомендациями, — рассказала VN.ru герпетолог ИнТерры Алина Ямщикова.

Ближайшие дни Булочке придётся «посидеть» на обезболивающих и антибиотиках. Заживление ран может занять до года.

Пострадавшей рекомендовано кормление методом «паровозик» — дробно и маленькими порциями.

Ранее редакция сообщала о то, что к одной из школ в Маслянинском районе приползла чёрная змея. Перепуганный гад шипел и делала выпады в сторону людей.