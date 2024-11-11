Создание качественного благоустройства как ключевой элемент формирования позитивного имиджа компании

— Жители Новосибирска всегда отличались высокой требовательностью к благоустройству придомовых территорий, и с увеличением ассортимента новых строительных объектов эта тенденция только усиливается. Горожане ожидают не только функциональных планировок и качественного строительства, но и комфортной и безопасной среды для жизни, которая также должна быть эстетически привлекательной. Придомовые территории становятся важной частью повседневной жизни, где люди проводят время с семьей и друзьями. В современных условиях застройщик должен четко понимать, кто его потенциальный покупатель. Некоторые предпочитают апартаменты, и для них благоустройство территории часто оказывается лишь формальностью. В то же время те, кто рассматривают покупку квартиры как место для постоянного проживания, имеют свои специфические потребности. Поэтому мы наблюдаем, что застройщики начинают отходить от «формального» благоустройства. Наша компания регулярно обновляет элементы благоустройства, учитывая сезонные изменения в ландшафтном дизайне и создавая уникальные архитектурные решения.

Кроме того, существует внутренний стимул со стороны конкурентов. Мы понимаем, что качественное благоустройство не только увеличивает стоимость объектов, но и формирует положительный имидж компании. В свою очередь это способствует установлению долгосрочных отношений с клиентами и повышает уровень доверия к нашему бренду. Таким образом, выход за пределы «формального» благоустройства — это не просто модный тренд, а необходимость, продиктованная требованиями рынка и желаниями покупателей, а также стремлением застройщиков создавать высококачественные жилые пространства.

Основные проблемы при создании комфортной среды:

Выделение территорий для зеленых зон. В условиях активной застройки часто игнорируются природные элементы, что приводит к нехватке парков и скверов, негативно влияя на качество жизни горожан. Мы стараемся максимально использовать возможности для создания зеленых зон: экопарковки, многоуровневые ландшафтные решения и сохранение многолетних деревьев. Транспортная инфраструктура. Нехватка удобных и безопасных маршрутов для пешеходов и велосипедистов создает трудности с передвижением по городу. Важно развивать альтернативные виды транспорта и обеспечивать доступность общественного транспорта. Поиск качественных строительных материалов. Использование низкокачественных материалов может привести к быстрому износу объектов благоустройства, что увеличивает расходы на обслуживание и снижает общий уровень комфорта. Недостаток визуального опыта. Наши сотрудники регулярно отправляются в командировки для обмена опытом и повышения квалификации. Например, в этом месяце мы вернулись с Кантонской выставки в Гуанджоу, где получили новые знания и идеи для нашего бизнеса и города.

На основе моего опыта при разработке концепции благоустройства важно учитывать следующие аспекты:

Мнение жителей. Необходимо проводить опросы и обсуждения с местными жителями для понимания их потребностей и ожиданий.

Интеграция с существующей инфраструктурой. Новые проекты должны гармонично вписываться в уже существующую городскую среду или стать основой для ее развития и изменений.

Отказ от экономии. Категорически нельзя экономить на качестве материалов и работ, так как это может привести к серьезным проблемам в будущем, включая необходимость частого ремонта и ухудшение условий для жителей.

Фото предоставлено пресс-службой ГК SKY Group, из архивов компании