С 15 ноября Израиль откроет границы для российских туристов, привитых «Спутником V». Такую дату в беседе с «Лентой.ру» назвал министр туризма страны Константин Развозов.

Помимо сертификата вакцинации, путешественникам для въезда необходимо будет предъявить ПЦР и серологический тест. Все тесты по прибытию будут платными. В ожидании результатов тестов, которые обещают в течение 24 часов, туристы должны быть на самоизоляции. Развозов отметил, что тем не менее ситуация остается неопределенной, так как Россия может войти в список стран с высоким уровнем заболеваемости.

— Мы очень надеемся, что в скором времени эта ситуация пойдет на спад, и мы наконец сможем принять в Израиле и туристов из России, — заявил министр.

Ранее в октябре сообщалось, что власти Израиля с 1 ноября откроют границы для туристов, привитых вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В перспективе Израиль может принимать россиян, привитых всеми отечественными вакцинами от коронавируса.

По сообщению минздрава РФ, отраслевые ведомства двух стран обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Принято решение создать рабочую группу по данному вопросу.

На базе действующего соглашения о безвизовом въезде россияне могут въезжать в Израиль без визы сроком на 90 дней каждые полгода. Туристические объекты в Израиле уже открыты: сняты почти все ограничения, кроме обязательного ношения масок в помещениях.