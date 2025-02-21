Расходы новосибирцев на алкоголь за год выросли более чем на 50%

Аналитики консалтингового агентства Finexpertiza подсчитали, что новосибирская семья из трех человек в третьем квартале прошлого года тратила на алкоголь и табак 3,4 тысяч рублей в месяц. По этому показателю регион оказался на четвертом месте рейтинга субъектов РФ с наибольшими финансовыми тратами на вредную для здоровья продукцию.

Лидером антирейтинга оказалась Чукотка, где на одну семью приходится 5,2 тысяч рублей трат на вредные привычки. Вторую позицию с показателем 4,9 тысяч рублей занял Камчатский край. За ним следует Белгородская область (3,5 тысяч рублей).

Буквально за один год траты жителей Новосибирской области на алкоголь и табак выросли на 51,8%. Да и в целом по стране за этот период затраты на эти категории товаров подросли на 2,9%. Но безусловным лидером здесь оказалась Бурятия, где данные расходы поднялись в два раза и составили 2,2 тысяч рублей. При этом с учетом инфляции наблюдается сокращение вредного потребления на 2,8%.

— Весьма позитивной тенденцией, по крайней мере в масштабах страны, является снижение «вредного потребления». В реальном выражении расходы на алкоголь сократились на 4,8%, а на табачные изделия — на 0,3%, — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее редакция сообщала о том, что жесткий запрет на продажу алкоголя в Новосибирске сформирует черный рынок.