Техзадание для дизайн-проекта улицы Ленина в Новосибирске подготовят в марте

В Новосибирске продолжается работа над проектом благоустройства пешеходной улицы Ленина. Состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались текущие задачи, предусмотренные «дорожной картой» благоустройства этой территории в центре города.

В частности, было решено провести инвентаризацию коммуникаций и провести переговоры с их владельцами. Также в планах — установка освещения и подсветки зданий, внесение изменений в схему дорожного движения и ремонт фасадов.

— В начале марта будет подготовлено техническое задание по актуализации дизайн-проекта комплексного благоустройства общественной территории «Транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина», — говорится в сообщении мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Напомним, с 10 февраля в Новосибирске после новогодних праздников улица Ленина вновь начала функционировать в обычном режиме.

Ранее редакция сообщала о том, что сроки открытия пешеходной зоны на улице Ленина назвал мэр Новосибирска. Он подтвердил, что город заинтересован в создании такой локации.