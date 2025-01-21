В Новосибирске арестован учредитель компании-застройщика

Ленинский районный суд Новосибирска принял решение об аресте учредителя новосибирского застройщика — компании ООО «Строй-Плюс» Павла Зеньковича. Он заключен под стражу до 18 марта. На этом настаивало следствие.

По версии следователей, с 2015 по 2023 год учредители компании по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, похитили средства дольщиков, которые вложили деньги в строительство дома на улице Серафимовича, 21. Объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, но он до сих пор заморожен. Как отметили следователи, похищенными денежными средствами обвиняемые распорядились совместно по своему усмотрению.

20 января 2025 года Павел Зенькович был задержан.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, земельный участок на улице Серафимовича, площадью 5460 кв. м, был предоставлен ООО «Строй-Плюс» в 2013 году. В 2015-м застройщик получил разрешение на строительство 26- этажного дома в ЖК «Сибирячка». Сроки завершения его строительства в договорах долевого участия изначально были обозначены 1 кварталом 2018-го.

В декабре 2018 года по решению Ленинского суда было установлено, что из-за близости телевышки, дом не должен превышать в высоту 52 метров — 16 этажей. К этому времени часть квартир, находящихся выше критической отметки, уже были реализованы. У строительной компании возникли проблемы, дольщики несколько раз подавали заявления в арбитраж на ее банкротство. В 2019 году стройка остановилась.

В июне 2023 года застройщик внес коррективы в проектную документацию и предоставил их на согласование в мэрию. В компании заверяли, что проведены переговоры с потенциальным инвестором, составлена финансовая модель оздоровления компании. Дольщикам предложено согласовать перенос сроков завершения строительства многоквартирного жилого дома путем заключения дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве на IV квартал 2024 года. В сентябре 2023 года мэрия Новосибирска согласовала застройщику отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

В ноябре 2023 году компании ООО «Строй плюс» в очередной раз было продлено разрешение на строительство. Из документа следует, что ЖК будет состоять из двух блок-секций высотой в 19-21 этажей. Всего проект предусматривает 312 квартир (однокомнатные студии — 150 шт, однокомнатные квартиры — 89, двухкомнатные —37, трехкомнатные студии —18, трехкомнатные квартиры —18). Площадь подземной парковки — 2780 кв. метров, она рассчитана на 91 место. Разрешение действует до 3 февраля 2025 года.

В октябре 2024 года прокуратура Ленинского района сообщила о том, что по результатам проверки, в отношении руководителей компании-застройщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

— Полученные у дольщиков более 7 млн рублей были похищены, дом, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, так и не построили», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Стоит отметить, что пока дом на Серафимовича в реестр проблемных не включен. По данным Минстроя Новосибирской области, алгоритм выхода из кризисной ситуации уже разработал. Его смогут применить, если суд признает застройщика банкротом.

В декабре 2024 года в Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от дольщиков ООО «Строй плюс». Они добиваются признания несостоятельности застройщика.

ООО «Строй-плюс» зарегистрировано в 2009 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями компании являются Павел Зенькович (ему принадлежит 80% УК) и директор компании Владислав Гланц (владеет 20%). Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 1,2 млн рублей (в 2021 году — 2,9 млн рублей), чистый убыток — 2,4 млн рублей (в 2021 году чистый убыток составлял 102,9 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что на минувших выходных в Новосибирске дольщики двух строительных фирм вышли на митинг. Они остались без домов- ИЖС, строительство которых остановилось практически не начавшись.