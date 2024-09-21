В Новосибирске предлагают создать УК для управления аварийным жильем

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект о создании реестра управляющих компаний, которые будут заниматься работой с аварийным жильем. Как пояснил соавтор законопроекта, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко, сегодня УК неохотно принимают на баланс аварийные дома из-за высоких расходов. Как результат, дома ветшают намного быстрее.

Депутаты предлагают создать реестр специализированных УК, которые будут работать именно с таким жилье. Для этого им нужно будет получить соответствующую лицензию. Кроме того, в законопроекте предложено прописать механизм компенсации выпадающих доходов таких УК из региональных бюджетов. Также депутаты предлагают Минстрою РФ разработать единые строгие формы отчётности для УК, чтобы информация, которая в них размещается, была унифицирована.

— Сейчас УК пишут отчеты в свободной форме и жители не могут понять куда были направлены собранные с них деньги и оценить качество работ, — пояснил Александр Аксененко.

По данным мэрии Новосибирска, с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года статус аварийных в городе получили 483 дома. Их планируют расселить в течени5 5 лет. Часть средств мэрия планирует привлечь из федерального бюджета.

Однако, этот список постоянно пополняется. К примеру, в реестр еще не включены дома на улице Малыгина. В мэрии отмечали, что в правительстве региона готовится новая программа по расселению ветхого и аварийного жилья.

По данным МинЖКХ, сегодня в Новосибирской области обслуживают и управляют жилым фондом 418 управляющих компаний, 845 товариществ собственников жилья, всего — 1775 организаций. Жилой фонд составляет 11784 дома. Больше всего домов у УК «СПАС-Дом» — 669, УК «МКС-Новосибирск» — 650, УК «Служба заказчика жкх ленинского района» — 466.

Ранее редакция сообщала о том, что для расселения 499 аварийных домов Новосибирску необходимо около 25 миллиардов рублей. 333 из них расселят застройщики.