Посетители кальянной едва не расстреляли сотрудников заведения в Новосибирске

Бойцы ГБР задержали двух нетрезвых посетителей в кальянной Железнодорожного района Новосибирска.
Они угрожали персоналу пистолетом.
Как сообщает пресс-служба АБ «Гвардии», случай произошел ранним утром сегодня, 28 октября.
Прибывший экипаж опознал в пистолете «RETAY 84» (травматический).
— Как выяснилось позже, пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами, — отмечается в сообщении.
По словам сотрудников заведения, владелец пистолета демонстративно достал пистолет из кармана, снял его с предохранителя и передернул затвор. Тем самым он дослал патрон в патронник, что свидетельствует о готовности пистолета к стрельбе.
Дебошир не успел выстрелить, потому что был задержан вместе со своим другом бойцами ГБР. Пистолет был отнят. Гвардейцы передали задержанных и оружие полиции.
Ранее редакция сообщала о том, что по окнам высотки на Кавалерийской в Новосибирске стреляет неизвестный.
Источник фото: АБ Гвардия
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