Посетители кальянной едва не расстреляли сотрудников заведения в Новосибирске

Бойцы ГБР задержали двух нетрезвых посетителей в кальянной Железнодорожного района Новосибирска.

Они угрожали персоналу пистолетом.

Как сообщает пресс-служба АБ «Гвардии», случай произошел ранним утром сегодня, 28 октября.

Прибывший экипаж опознал в пистолете «RETAY 84» (травматический).

— Как выяснилось позже, пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами, — отмечается в сообщении.

По словам сотрудников заведения, владелец пистолета демонстративно достал пистолет из кармана, снял его с предохранителя и передернул затвор. Тем самым он дослал патрон в патронник, что свидетельствует о готовности пистолета к стрельбе.

Дебошир не успел выстрелить, потому что был задержан вместе со своим другом бойцами ГБР. Пистолет был отнят. Гвардейцы передали задержанных и оружие полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что по окнам высотки на Кавалерийской в Новосибирске стреляет неизвестный.