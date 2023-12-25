В Госдуме сообщили новом требовании при выдаче кредита

О том, что у россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передают «Известия». По его словам, мера позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета, пишут «Известия».

Анатолий Аксаков добавил, что закон о самозапрете на займы начнет действовать с 2025 года. При этом он уточнил, что нововведение повлечет за собой полную технологическую перенастройку систем. Речь идет прежде всего о налаживании взаимодействия банков и БКИ.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект готовы поддержать все депутаты, поэтому в начале следующего года он будет однозначно принят.

Ранее редакция сообщала, что Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на иномарках.