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Дело Ангиолайна о выводе активов может пойти на новый круг

  • 27/10/2023, 13:59
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Дело Ангиолайна о выводе активов может пойти на новый круг
По жалобе миноритария дело истребовал зампредседателя Верховного суда.

Заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации — председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова истребовала дело по иску Натальи Лебедевой к новосибирской компании «Ангиолайн». Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте суда. Речь идет об иске Лебедевой и АО «Хэлфкэа Солюшнс Холдинг С.А.» о признании недействительными сделок, заключенных по переводу бизнеса с ООО «Ангиолайн» на ООО «Ангиолайн Ресерч» и АО «Р-Васкуляр». В том числе о продаже помещения на Инженерной, д. 18 и прекращении у ООО «Ангиолайн» прав держателя регистрационных удостоверений, а также прав производителя в отношении ряда медицинских изделий, разработанных компанией. Ранее Лебедевой и «Хэлфкэа Солюшнс Холдинг С.А.» отказали в иске суды нижестоящих инстанций.

Корпоративный конфликт

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Судя по материалам суда, Наталья Лебедева в конце августа направила жалобу на имя председателя Верховного суда РФ на отказ в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании.

— Я оспариваю вывод бизнеса из ООО «Ангиолайн» на ООО «Ангиолайн Ресерч», АО «Р-Васкуляр» и ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс», — прокомментировала корреспонденту Infopro54 Наталья Лебедева. — По всей видимости, в Верховном суде считают, что точку в вопросе рассмотрения этого иска ставить рано. Значит, увидели важные системообразующие моменты. Сейчас я жду ответ от Верховного суда.

Собеседница редакции подчеркнула, что ситуации, когда дело запрашивает председатель Верховного суда, очень редки — около 1-2 прецедентов в год.  По ее словам, это может быть показателем для нового поворота в деле.

Руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры» Регина Бакшун отмечает, что жалоба в Верховный суд была подана со стороны акционеров АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение.

— Пока Верховный суд только истребовал дело, и это не говорит о том, что оно будет рассмотрено. В нашей практике есть случаи, когда Верховный суд дело истребовал, но не передал его рассмотрение. Если суд все-таки возьмет это дело к рассмотрению, то есть все шансы, что дело будет направлено на новый круг, где Верховный суд укажет, какие нарушения или нормы не применили, на что не обратили внимание нижестоящие суды, и укажет им на необходимость определения тех или иных обстоятельств, которые он посчитает важными в этом деле.

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В то же время, по оценке Бакшун, если дело уже истребовано, то это говорит о том, что с высокой вероятностью его передадут на рассмотрение. Хотя при этом в рассмотрении все еще могут отказать.

— Если посмотреть сделки, которые сегодня оспаривают истцы, то это сделки, направленные на отчуждение активов, в том числе объектов интеллектуальной собственности. У истца в данном деле цель — не вернуть их лично себе, а вернуть в предприятие — тут нет личного обогащения. Истец просит вернуть объекты в общество, где она также является акционером, — рассуждает Регина Бакшун. — В условиях корпоративного конфликта Верховный суд может говорить о том, что эти сделки по отчуждению необходимо анализировать с учетом происходящего на предприятии и определять действительную цель данных сделок.

Она не исключает, что дело может вернуться на новый круг, и вероятность этого достаточно серьезная. Ясность в этом вопросе появится через 2-3 месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что Верховный суд поддержал основателей «Ангиолайна», которые были исключены из состава акционеров компании. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : Регина Бакшун Наталья Лебедева Верховный суд Ангиолайн


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