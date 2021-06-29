Раздельный сбор мусора приведет к росту тарифа на утилизацию ТКО

— Самый неприятный вопрос в повсеместном внедрении раздельного накопления отходов — то, что это приведет к повышению тарифа за утилизацию ТКО, — заявила на заседании комиссии по экологии регионального парламента гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» (регоператор) Лариса Анисимова.

Она привела пример. Сегодня на площадку с 5 контейнерами приезжает мусоровоз с большим коэффициентом уплотнения отходов, он обслуживает 40-50 площадок и едет на полигон. Если на площадке будет установлен хотя бы еще один контейнер для раздельного сбора отходов, то понадобится еще один автомобиль для его вывоза, еще один водитель. Плюс на предприятии, которое обрабатывает эти отходы, тариф выше, чем на полигоне для захоронения ТКО.

— Из-за перехода на расчет по факту за раздельный сбор отходов для большей части населения траты семейного бюджета увеличатся, — подчеркнула Анисимова.

— С чем это связано? Если одна машина, которая собирает основной объем ТКО, объезжает 40-50 площадок, то вторая, с сортированным мусором меньшего объема, может объехать 100 дворов. На мой взгляд, речь может идти об увеличении тарифа на 10%. Здесь все нужно очень четко просчитывать, — предупредил Субботин.

Депутат Заксобрания Денис Субботин отметил, что, судя по словам руководителя регоператора, тариф может вырасти в 2 раза.

Лариса Анисимова в ответ пояснила, что все отходы, которые едут на захоронение на полигон, очень сильно трамбуются, в отличие от раздельно собранного мусора.

— Раздельные отходы возит специальная техника, этот мусор собирается почти без коэффициента уплотнения. Если один мусоровоз смешанных отходов везет в себе 120 кубометров отходов, то раздельно накопленный отходы возятся по 12-20 кубометров в машине. Больше нельзя, так как теряется качество сырье и его нельзя запускать в оборот. Так что количество машин, которые вывезут те же 120 кубометров раздельных отходов, будет гораздо больше, — добавила она.

По данным «Экологии-Новосибирск», сегодня на переработку идут 3% от всей массы собранных на территории региона отходов.

— Мы закончили первый этап морфологического анализа мусора в Новосибирске перед разморозкой концессионного соглашения и увидели, что сегодня очень сильно поменялась структура отходов: выросло количество пластика всех видов и стекла, а также фракция «органика», которая может пойти только на компостирование, то есть пищевые отходы. Самый ценный компонент в ТКО — это пластик, но он и самый легкий, — говорит Анисимова.

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов отметил, что вопрос тарифообразования при раздельном сборе мусора — технический, он будет детально обсуждаться с регулятором — департаментом по тарифам.

По данным «Экологии-Новосибирск», если рассматривать только те контейнерные площадки, которые оснащены контейнерами для раздельного сбора отходов, то получается, что 18% собранного ТКО едут на сортировку. Из этих отходов 70% — на вторичную переработку.

— Если мы распространим практику раздельного накопления на каждую площадку, то примерно в таком процентном соотношении сможем предоставлять конечные фракции для нашей промышленности, — подчеркнула Анисимова. — Всего в регионе в год формируется около 1,2 млн тонн ТКО.

Сегодня в регионе установлены 2610 контейнеров для раздельного сбора отходов. Их сортировкой занимаются две организации: ООО «ТБО» и ООО «СК «Родник». В 2021 году регион по федеральной программе рассчитывает получить еще около 5 тысяч контейнеров. В январе 2021 года тариф на вывоз мусора в Новосибирской области составлял 83,4 руб с человека.