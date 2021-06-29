Сколько медлаборатории Новосибирска заработали на ковид-анализах?

За неделю медицинские лаборатории Новосибирской области увеличили выручку на 66% — до 1,8 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года оборот в категории медицинских лабораторий в регионе вырос на 22%. Количество транзакций в новосибирских медлабораториях за прошедшую неделю увеличилось в 1,5 раза к предыдущей неделе.

По сравнению с предпоследней неделей июня прошлого года спрос на услуги медлабораторий в области увеличился на 62%, а с доковидным 2019 годом — на 14%. При этом оборот, по сравнению с 2020 годом, вырос на 22%. Средний чек составил 1,9 тысячи рублей — это на 11% больше, чем неделей ранее, но на четверть меньше, чем в 2020 году.

Не исключено, что эта динамика обусловлена ужесточением требований органов власти к вакцинации из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе — новосибирцы пошли делать ПЦР-тесты, чтобы понять, можно ли им ставить прививки от коронавируса. К тому же на минувшей неделе открыли Турцию, для поездки в которую нужны ПЦР тесты, а с 1 июля в Краснодарском крае туристов будут принимать либо со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, либо с сертификатом о вакцинации.

В целом по России медицинские лаборатории за минувшую неделю увеличили выручку на 21% — до 77 млн рублей. К показателям за аналогичный период 2019 и 2020 годов оборот в этой категории вырос более чем в 1,5 раза. Количество транзакций в российских медлабораториях в целом за прошедшую неделю также оказалось на 21% больше, чем неделей ранее — почти 40 тысяч. По сравнению с предпоследней неделей июня прошлого года спрос на услуги таких лабораторий увеличился в 2 раза, а с доковидным 2019 годом — в 2,2 раза.

— Изменение эпидемиологической ситуации в России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге (а также введение связанных с этим ограничений) привело к росту спроса на услуги медицинских лабораторий, в частности на проведение ПЦР-тестирования и анализов на антитела. Поэтому выручка медицинских лабораторий ожидаемо выросла, и, по нашей оценке, этот рост продолжится — в первую очередь в Москве, где накануне вступили в силу новые правила посещения заведений общественного питания, — комментирует Сергей Кирпиченко, заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ.

Между тем остальные сегменты медицинских услуг в России продемонстрировали рост в пределах 10% или незначительное снижение. Например, выручка платных медицинских учреждений за неделю выросла всего на 9% к предыдущей неделе и достигла 76 млн рублей — это на 70% больше, чем годом ранее, но меньше, чем в 2019 году. Выручка аптек осталась на уровне предыдущей недели и составила 194 млн рублей, а на медицинские услуги россияне потратили почти 40 млн рублей.

За сутки количество зараженных вирусом COVID-19 в Новосибирской области увеличилось на 161 человека. Выздоровел 121 человек и умерли — 7.