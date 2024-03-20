39% сортовых семян хозяйства Новосибирской области закупают за рубежом

Доля семян иностранной селекции в сортовых семенах, которые закупают аграрии, на 2024 год составляет 39%. И это несмотря на то, что в России в целом и в регионе в частности ведется большая работа по разработке и расширению применения семян отечественной селекции.

— В 27 семеноводческих предприятиях области произведены 46 тысяч тонн семян высоких репродукций российской селекции, — пояснил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Судя по статистике, представленной Минсельхозом, лучше всего хозяйства области обеспечены семенами отечественной селекции по таким культурам, как кукуруза и соя — на 100%, причем семена сои выращивают новосибирские селекционеры. По льну масличному — на 80,9%, по рапсу яровому — на 75,4%, по зерновым и зернобобовым — на 60,9%.

Несмотря на указанные сложности, ежегодно в области высеваются 7-8% семян высоких репродукций, против нормы в 5%, необходимой для сортообновления.

Напомним, основными поставщиками семян на отечественный рынок были глобальные концерны Bayer, Corteva, Syngenta, BASF. Однако с 2022 года Corteva больше не продает свои семена в РФ, Syngenta их не поставляет из-за карантина на ее полях в Европе, а Bayer прислал аграриям письма, в которых предупредил о вероятных перебоях с поставками семян.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы отказываются садить картошку и овощи.