Размер маткапитала за первенца может достигнуть 618,1 тыс. рублей в 2024 году

Маткапитал планируют проиндексировать на размер инфляции, пишет газета РБК со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2024-2025 годах темпы роста цен будут на уровне 4%. В связи с этим, в 2025 году размер маткапитала может составить до 642,8 тыс. рублей за первого и до 849,4 тыс. рублей за второго ребенка.

Согласно документу, при индексации на 4% в 2026 году маткапитал вырастет до 668,5 тыс. рублей за первого ребенка и до 883,4 тыс. рублей — за второго. При этом в материалах ничего не сказано про размер средств, которые будут выделены на программу маткапитала, и о количестве получателей, которые будут вправе за ним обратиться.

Ранее редакция сообщала, что правила выдачи маткапитала могут ужесточить.