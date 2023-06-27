В Новосибирске родители пожаловались на поборы в школе

Подробности рассказала мама третьеклассницы в беседе с изданием КП-Новосибирск.

По ее словам, родителей поставили перед фактом: приобрести рабочие тетради по математике, русскому языку, английскому языку, окружающему миру. В итоге общая стоимость комплекта составила 1600 рублей.

В школе такой подход аргументировали тем, что деньги на тетради не выделяют, только на учебники — их школа и закупает. А вот рабочие тетради либо каждый приобретает самостоятельно, либо родители собирают деньги, и тогда уже учитель оформляет заказ на весь класс.

Родители подобными обстоятельствами оказалась крайне недовольны.

— Нам все было преподнесено так, что это наша обязанность, так надо, так должно быть. Хотя по закону как раз все иначе, — отметила Лариса, мама третьеклассницы.

Слова сибирячки подтверждает и адвокат Михаил Спиридонов. Он сообщил, что есть письмо минпросвещения от 23.10.2019, согласно которому, если образовательное учреждение приняло решение использовать рабочие тетради, то закупать их должна сама школа. Родители в данной ситуации имеют право писать жалобу в районный отдел образования и районную прокуратуру.

Министр образования Сергей Федорчук готов помочь мамам и папам после того, как они напишут жалобу в министерство.

Ранее редакция сообщала, что скандал с забастовкой в гимназии №10 прокомментировал замминистра образования.