Экс-глава СО РАН Александр Асеев подал апелляционную жалобу

Бывший председатель СО РАН, академик Александр Асеев подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Об этом сообщает сайт «Прецедент» со ссылкой на адвоката учёного Геннадия Шишебарова.

— Асеев А.Л. просит отменить обжалуемый приговор в отношении него и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство, утверждая, что приговор суда вынесен на основе предположений и что выводы суда не подтверждены доказательствами, — цитирует издание адвоката. — Подзащитный полагает, что было нарушено его право на защиту, поскольку оправдывающие Асеева доводы необоснованно отвергнуты судом либо оставлены без внимания.

Напомним, что решением суда Александр Асеев был признан виновным в мошенничестве — незаконной приватизации недвижимости, принадлежащей СО РАН в пользу своей родственницы. По версии обвинения, ущерб государству составил более 45 млн руб. Учёный был приговорён к 4 годам лишения свободы условно со штрафам в 500 тыс. руб. На коттедж, о котором идёт речь наложен арест.

Ранее редакция сообщала, какие ещё санкции могут последовать в отношении Александра Асеева.