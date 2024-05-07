Обыски по делу о мошенничестве со 100 млн прошли в новосибирских компаниях

Сотрудники ФСБ и СК Новосибирской области провели обыски в двух дорожных компаниях- подрядчиков ТУАД по делу о мошенничестве.
В поле зрения силовиков оказались ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь».
Как сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию, фигурантами уголовного дела стали несколько топ-менеджеров дорожных фирм. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на установку автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах области.
— Они подменили дорогостоящее импортное оборудование более дешевыми аналогами. Предварительная сумма ущерба более 100 миллионов рублей. Фигуранты уголовного дела пока проходят в статусе подозреваемых, но в ближайшее время будет предъявлено обвинение, — пояснил собеседник.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске по подозрению в мошенничестве в сфере в дорожно-строительной отрасли задержали двух бывших чиновников. По версии следствия, экс-директор МБУ «Горсвет» Константин Анакин и экс-глава ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрий Мальцев прикарманили бюджетные 50 миллионов, выделенные на обслуживание светофоров в городе.
Фото: Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
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