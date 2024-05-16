РЭУ им. Плеханова и курорт «Манжерок» договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в области туризма и горнолыжной индустрии. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 16 мая, генеральным директором Всесезонного курорта «Манжерок» Владимиром Щербининым и проректором РЭУ Ксенией Екимовой.

В рамках соглашения планируется разрабатывать и реализовывать программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области гостеприимства, туризма и спорта, а также выполнять научно-исследовательские работы, которые связаны с развитием индустрии гостеприимства и туристско-рекреационных комплексов.

— Чтобы избежать риска дефицита кадров, Центр Компетенции курорта «Манжерок» выступил с инициативой по сотрудничеству с РЭУ им. Г.В. Плеханова по созданию профильной программы по высшему образованию, — рассказал гендиректор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин. — Мы рассчитываем на опыт вуза в аналитике и прогнозировании, который поможет нам принимать максимально эффективные управленческие решения при дальнейшем развитии туристического кластера.

По словам проректора Плехановского университета Ксении Екимовой, данная инициатива поможет избежать дефицита кадров и создать актуальную профильную программу высшего образования от лучших специалистов сферы гостеприимства.