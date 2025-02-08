Еще девять трамваев модернизируют в Новосибирской области

МКП «Горэлектротранспорт» ищет подрядчиков для выполнения работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605, 71-608, 71-619, ЛМ-99 различных модификаций. Стартовая цена контракта составляет 450 млн рублей. За эти деньги победитель должен будет модернизировать 9 трамваев до конца 2025 года. Кроме того, он должен использовать новый кузов строго оговоренной модификации

— Наружную обшивку кузова выполнить из отдельных пластиковых или металлических элементов. Покраску кузова осуществить многослойным лакокрасочным покрытием двумя цветами: нижняя часть кузова — красный, верхняя часть кузова — чёрный глянцевый. Макет окраски будет предоставлен заказчиком. Окраска должна быть произведена в специальной покрасочной камере, уточняется в тендерной документации.

В январе 2025 на заседании комиссии горсовета первый вице-мэр Иосиф Кодалаев рассказывал, что 20 модернизированных трамваев, кузова для которых город закупил в прошлом году в Белоруссии, должны выйти на маршруты до конца февраля 2025 года.

За модернизацию 20 трамваев в 2024 году город заплатил 900 млн рублей. Выполнением работ занималось ООО «БКМ Сибирь», которое модернизировало предыдущие партий трамваев и обновляло парк городского электротранспорта. Благодаря сотрудничеству с ООО «БКМ Сибирь» обновлено 40 % трамвайного парка.

Напомним, в 2024 году сообщалось, что в 2025-2026 годах город будет получать по 20 модернизированных вагонов в год.

Ранее редакция сообщала о том, что «Горэлектротранспорт» Новосибирска закупит на собственные средства более 650 тонн рельсов. Также в 2025 году в мэрии планируют отремонтировать 12 км контактной сети.