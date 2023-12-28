Разработку из Академпарка представили в кампусе «Высшей школы нефти»

Разработку волоконно-оптического распределенного шумомера DAS от компании-резидента Академпарка «Киплайн» представили на учебно-лабораторном корпусе кампуса «Высшей школы нефти». Об этом сообщает пресс-служба Академпарка.

— Шумомер DAS регистрирует звук или микросейсмическое воздействие, — говорится в сообщении.

Такая технология применяется для мониторинга состояния скважин и контроля наземных газо/нефтепроводов.

После представления проекта генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов поручил начать внедрение технологии от компании-резидента Академпарка.

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