5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области

В Новосибирской области в январе-ноябре 2023 года доля отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованного мусора составила 5,8%. Для сравнения, годом ранее — 2,5%. То есть за год доля ТКО, которые пошли в переработку, выросла более чем в 2 раза.

На захоронение на полигоны направлено 94,2% образованных в регионе твердых коммунальных отходов, годом ранее — 97,5%, об этом сообщили аналитики FinExpertiza.

Для сравнения, в среднем по России на начало декабря 2023 года захоранивалось 79,9% собранного мусора. 12,7% отходов уходило на вторичную переработку. Сибирские регионы не вошли в список субъектов федерации, которые резко нарастили переработку ТКО и сократили утилизацию мусора на полигонах. Мало того, Омская область возглавила список регионов, где значительнее всего выросла доля отходов, подлежащих захоронению, констатировали эксперты FinExpertiza. Рост составил 35,8%, то есть на полигоны Омска в 2023 году вывозилось 98,3% собранных твердых коммунальных отходов. Годом ранее местные власти отчитывались о захоронении 62,5% сгенерированных ТКО. В Кемеровской области рост составил 8,8% до 99%. 100% отходов на захоронение по-прежнему направляет Республика Алтай. Как поясняют аналитики компании, это связано с отсутствием в регионе необходимой инфраструктуры. Максимальные результаты по утилизации показали Москва и Московская область — 52,9% и 50% соответственно.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля захораниваемого мусора в России должна снизиться до 87,9%. К 2030 году норму захоронения ТКО планируется сократить до 49,8%. Целевое значение по сортировке к 2030 году составляет 100%, а по утилизации — 49,5%.

Напомним, в Новосибирске история со строительством новых полигонов для утилизации ТКО тянется с 2016 года. В прошлом году концессионное соглашение с инвестором было разорвано. Минувшей осенью прошли новые торги. Обе концессии выиграло МУП «Спецавтохозяйство»

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков заявлял, что на комплексах будут созданы условия для сортировки 100% отходов. Из мусора будут выбираться вторичные материальные фракции для переработки, органическая часть будет компостироваться. Кроме того, часть отходов пойдет на изготовление RDF-топлива. В итоге на захоронение будет направляться 22% от поступившего мусора.

Ранее редакция сообщала о том, что интерактивную карту пунктов приема вторсырья создали в Новосибирске.