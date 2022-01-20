Разрешат ли застройщикам выходить на площадку без строительства дороги?

В Каменском сельсовете прошли публичные слушания по внесению изменений в генплан территории. Напомним, на минувшей неделе граждане, проживающие на этой территории Новосибирского района, сообщили редакции, что на площадке планируется масштабное строительство. В частности, многоэтажные дома намерен строить ООО «Энергомонтаж» на территории 98,8 га. Только в рамках первой очереди проекта на участке 11,8 га, прилегающем к поселку Восход, компания планирует построить семь 14-этажных домов общей площадью 78,2 тысячи кв. м.

— Мы представили свои предложения по внесению изменений в генплан, ответили на возникшие у его участников вопросы. Будем ждать протокол, который появится на сайте администрации района, — добавил Воронин.

Представитель ООО «Энергомонтаж» Роман Воронин подтвердил, что компания предложила внести изменения в генплан, пересмотреть назначение земли и начать строительство на 12 га, где запланированы также школа и детский сад.

На публичных слушаниях также выяснилось, что интерес к землям района проявляет еще один застройщик — ГК «Гелеон», который предложил пересмотреть назначение 200 га земли под малоэтажную застройку. По словам собеседников редакции, для участников слушаний это стало неожиданностью.

Соучредитель ГК «Гелеон» Сергей Богданов пояснил редакции, что компания работает на этой площадке Новосибирского района уже более 10 лет и занимается индивидуальным жилищным строительством. В ее портфеле — коттеджные поселки «Скандинавия», «Гармония», «Близкий».

— Мы запросили перевести 200 га земли в статус «земли под садоводство». Использовать планируем менее 100 га, так как там много неудобиц в виде оврагов. Освоение этой площадки планируется в течение длительного времени и точно не даст такой всплеск населения, как строительство многоэтажных домов, в каждом из которых могут проживать около 1000 человек, — говорит Сергей Богданов.

Он также пояснил, что на площадке будут резервироваться участки под школу на 1150 мест и детский сад, которые в перспективе могут быть построены при наличии госфинансирования. В коттеджном поселке (ДНТ) дороги и необходимую инфраструктуру создадут за счет застройщика и инвесторов.

Оба представителя застройщика признают, что в сельсовете необходимо решать вопрос с дорожной инфраструктурой. Иначе после появления новых объектов недвижимости движение будет полностью парализовано. Сегодня дорога с одной полосой движения в обе стороны постоянно забита машинами.

Представитель инициативной группы, депутат Каменского сельсовета Виталий Максимов считает, что каждый участник публичных слушаний остался при своем мнении.

— И мы, и застройщики внесли свои предложения по изменениям в генплан. Мы предлагаем остановить любую застройку до расширения дорог и решения вопроса с социальной инфраструктурой. Мы также предложили не учитывать изменения в генплан, которые поступили от «Энергомонтажа» и второго застройщика. Дальше все будет зависеть от решения Минстроя области, — говорит Максимов. — Ждем ответа на наше письмо.

По его словам, жители сельсовета 18 января отправили обращение в адрес губернатора региона, главы Новосибирского района и министра строительства области. Под ним подписались 829 человек. По словам Максимова, времени на сбор подписей было мало, иначе собрали бы больше.

Напомним, ранее на площадке за новосибирским крематорием, которая сейчас заинтересовала застройщиков, планировали организовать новое городское кладбище.